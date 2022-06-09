Antalyaspor, yeni transferi Soner Aydoğdu için klip hazırladı - Haberler

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Antalyaspor, yeni transferi Soner Aydoğdu için klip hazırladı

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, yeni transferi Soner Aydoğdu için klip hazırladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu için FPV dron kullanılarak çekilen görüntülerle hazırladığı klibi taraftarının beğenisine sundu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu için FPV dron kullanılarak çekilen görüntülerle hazırladığı klibi taraftarının beğenisine sundu.

Antalyaspor Kulübünün paylaştığı klipte, kırmızı-beyazlılarla 2+1 yıllığına anlaşan Aydoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Biz futbolcular için önemli olan bazı değerler vardır. Güzel bir şehir, iyi bir takım ve en önemlisi de tutkulu insanlar topluluğu. Mücadele, hırs, sadakat ve aile gibi bizi biz yapan ne varsa, bu tutkunun içinde saklı. Bu parçaların her birini kırmızı-beyaz renklere gönül verenlerin çok iyi bildiğinin farkındayım. Onun için bugün ben de bu ailenin bir parçası oluyorum. Ben Soner Aydoğdu. Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız."

Geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki Soner Aydoğdu, 32 lig maçında 2 gol kaydetti.

AA / Oktay Özden - Spor

Soner Aydoğdu Antalyaspor Spor Haberler

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