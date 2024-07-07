Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'da başladı
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yeni sezon öncesi Burdur'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular koşu, top kapma ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Süper Lig ekiplerinden Antalya spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği Burdur'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'nde kampın ilk antrenmanını yaptı.
Antrenman öncesi teknik ekip, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Ardından antrenman sahasının yanındaki spor salonunda bir süre çalışan futbolcular, idman sahasında koşu, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antalyaspor, 17 Temmuz'a kadar MAKÜ Tesisleri'nde kamp yapacak.