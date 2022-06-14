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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Cuma günü toplanacak.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Cuma günü toplanacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.

İki aşamalı kamp programının gerçekleştirileceği Antalyaspor'da, yeni sezon öncesi ilk hazırlık kampı 3 Temmuz Pazar günü Burdur'da planlandı.

Akdeniz ekibi, yurt dışı kampını ise 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Almanya'da gerçekleştirecek.

AA / Oktay Özden - Spor

Antalyaspor 1 Temmuz Spor Haberler

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