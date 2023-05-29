Antalyaspor Yarın Fenerbahçe'ye Konuk Olacak
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan ve son üç haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 38 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte, sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.