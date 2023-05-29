Antalyaspor Yarın Fenerbahçe'ye Konuk Olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.