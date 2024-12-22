Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
PKK/YPG için Suriye'de zaman daralıyor! Fidan açık açık söyledi
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Üzüntü Duydu

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Üzüntü Duydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Gaziantep FK'ya 2-0 yenilerek üzgün bir şekilde sahadan ayrıldıklarını belirtti. Yardımcı Antrenör Mehmet Aurelio, maçın ardından yaptığı açıklamada takımlarının iyi bir performans sergileyemediklerini ve önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade etti.

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, deplasmanda 2-0 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken Antalyaspor ise 21 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Aurelio, "Gaziantep deplasmanına çok çalışarak geldik. Hedefimiz galibiyet ve 3 puan almaktı. Maalesef 2-0 yenilmenin üzüntüsüyle buradan ayrılıyoruz. Hafta boyunca bu maça iyi çalıştık, elimizden geleni de yaptık ama ilk yarıda özellikle kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu sebeple ilk yarıda iyi bir skor alamadık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya çıkardık ama yetmedi. Maalesef buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Önümüzde bir izin süreci var. Daha sonrasında ise Eyüpspor maçına hazırlanacağız. Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Özellikle ikinci yarıda şansları değerlendiremediğimizde sonucu lehimize çeviremedik. Özellikle Soner'in pasında Samudio'nun vuruşunu gole çevirseydik belki beraberlikle ve daha sonrasında da farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Bir pozisyonumuz daha vardı ama değerlendiremedik. Bunları değerlendiremeyince buradan üzüntülü bir sonuçla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
img

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor
img

Kurumlar vergisine zam!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.