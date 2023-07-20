Antalyaspor Voleybol Spor Okulları'ndan Yetişen Minik Voleybolcular İlk Resmi Maçlarını Oynadı

Antalyaspor Voleybol Spor Okulları'ndan yetişen küük voleybolcular ilk kez resmi maç heyecanı yaşadı.

Antalya'nın çeşitli bölgelerinde eğitimlerine devam eden Antalyaspor Voleybol Spor Okulları çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Okullardan yetişen 2011 ve 2014 yılı doğum aralığındaki minik voleybolcular ilk defa resmi maç heyecanını yaşadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından organize edilen Antalya Mini Voleybol maçlarında kırmızı beyazlı formamız ile ilk defa sahaya çıkan minik akreplerin heyecanı gözlerinden okunurken, sporcuların aileleri ve antrenörleri de bu heyecana ortak oldu. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan ve 2 seti kazanan takımın galibiyeti aldığı müsabakaların sonucunda toplam 8 grupta mücadele eden 29 takımdan ikisi finalde karşılaşacak. - ANTALYA