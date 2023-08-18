Antalyaspor ve Konyaspor Berabere Kaldı

Oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu dile getiren Joao Tralhao, "Bugünkü istatistiksel verilere bakarsak maçı yorumlayabiliriz. Çok fazla şey anlatıyor. Bugün sonuç almak istediğimiz bu maçta futbol olarak oyunun kontrolü tamamen bizdeyken, maçı analiz etmiş, organize etmiş, bir şekilde maçı idare ederken oyun geçiş oyununa döndü. Bu oyun bize penaltıya mal oldu. Rakip öne geçti ve geriye düştükten sonra takım harika bir karakter gösterdi. Takım geri düştüğünde de mücadele edebileceğini gösterdi ve sonuç aslında bugünün oynanan oyunu anlatmıyor. Mücadelemiz üst üzeydi. Farklı sonuçlanması gereken bir maçtı. Oyuncularımız sahada çok çalıştı ve mücadele etti. Bugün günün sonunda maalesef puanları paylaştık. Hafta içinde yapacağımız çalışmalarla istatistiksel verilerde başarımızı inşallah gollere yansıtırız" dedi.

STANOJEVİC: SON DAKİKALARDA GOL YEDİK ANCAK MÜCADELEYİ BIRAKMADIK

Antalya'nın zor deplasman olduğunu belirten Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu söyledi. Stanojevic, "Son dakikalarda gol yedik ancak mücadeleyi bırakmadık. Elimizden geleni yaptık ancak oyun kontrolü ve top kurma konusunda çok iyi değildik" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın top hakimiyeti konusunda kendilerine göre daha iyi olduğuna vurgu yapan Stanojevic, bu nedenle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını dile getirdi.