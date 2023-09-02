Antalyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı
Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu
HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta
ANTALYASPOR: Helton Leite - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Dk. 39 Erdoğan Yeşilyurt), Van de Streek (Dk. 67 Bytyqi), Larsson (Dk. 83 Milosevic), Buksa (Dk. 83 Assombalonga)
KAYSERİSPOR: Bilal - Uzodimma (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Attamah, Arif Kocaman, Carole (Dk. 81 Muhammed Eren Arıkan), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 66 Carlos Mane), Kemen (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı
GOLLER: Dk 44 Van de Streek ( Antalyaspor ) - Dk. 34 Mame Thiam ( Kayserispor )
SARI KARTLAR: Güray Vural, Asombalonga ( Antalyaspor ) - Kemen, Carole, Baran Ali Gezek ( Kayserispor )
Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
1'inci dakikada Sam Larsson'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde iyi yükselen Saric'in kafa vuruşunu kaleci Bilal uzak kale direği dibinden güçlükle kornere çeldi.
20'nci dakikada Holtmann'ın pasıyla topla buluşan Adam Buksa'nın ceza alanı dışından sert şutu yandan auta çıktı.
34'üncü dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Ramazan Civelek'in ön direğe ortasına iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
44'üncü dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan altı pas içerisine yerden orta yapan Saric'in pasını savunma uzaklaştırmak isterken penaltı noktasında önünde bulan Van de Streek'in sert şutu kalevi Bilal'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-1.
47'nci dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı'nın çaprazdan ortasına iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
48'inci dakikada Güray'ın soldan ortasını savunma uzaklaştırırken Saric'in sert şutu kaleci Bilal'den sekti. Dönen topu takip eden Saric tekrar topa vurmak istese de savunma topu uzaklaştırdı.
58'inci dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı içerisi altı pas sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda top kaleci Bilal'e de çarparak kornere çıktı.
69'uncu dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Saric'in sert şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
Mücadele 1-1 berabere sona erdi.