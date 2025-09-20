Antalyaspor ve Kayserispor 1-1 Beraber Kaldı

(ANKARA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.Com Antalyaspor, Zecorner Kayserspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Ev sahibi Antalyaspor, 52. dakikada Georgiy Cikiya'nın golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. Kayserispor 90 artı 2'nci dakikada Laszlo Benes'in golüyle eşitliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.