Haberler ›› Spor ›› Antalyaspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

Antalyaspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

20 Aralık 2023 22:07 Güncelleme: 22:09 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.