Antalyaspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Mamadou Fall'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
56. dakikada sol kanattan Hajradinovic'in ortasında altıpas içinde Omeruo'nun kafa vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu kornere çeldi.
75. dakikada Ben Ounes'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç Kara'nın vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
87. dakikada Van de Streek'in uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Ege Bilsel'in yerden sert şutu kalecide kaldı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan
Antalyaspor: Ataberk, Veysel Sarı (Bahadır Öztürk dk. 60), Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Erdoğan Yeşilyurt (Ege Bilsel dk. 80), Kaluzinski, Jehezkel (Bünyamin Balcı dk. 70), Safuri (Van de Streek dk. 80), Bytyqi (Larsson dk. 70), Assombalonga
Yedekler: Kağan Arıcan, Ufuk Akyol, Milosevic, Van de Streek, Mustafa Erdilman, Naldo, Ege Bilsel
Teknik Sorumlu: Joao Tralhao
Kasımpaşa: Gianniotis,Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan (Ngoy dk. 72), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, da Costa (Gomis dk. 90)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın
Teknik Sorumlu: Ekrem Örenç
Sarı kartlar: Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Sadık Çiftpınar, Fall (Kasımpaşa) - ANTALYA