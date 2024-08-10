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Antalyaspor ve Göztepe Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan çizgiye inen Djenepo'nun ortasında Larsson'un şutunda kaleci Arda'nın dönen topu Güray ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem Zorbay Küçük golü iptal etti.

78. dakikada Emre Uzun topuyla ceza sahası dışında buluşan Güray Vural'ın şutu kaleci Arda'da kaldı.

84. dakikada İsmail Köybaşı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Nielsen'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı (Emrecan dk. 85) Amar Gerxhaliu, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 72) Güray Vural, Van de Streek (Emre Uzun dk. 63), Larsson (Samudio dk. 63), Djenepo (Safuri dk.85)

Yedekler: Abdullah, Doğukan Özkan, Mert Yılmaz, Mehmet İlhan, Burak

Teknik Direktör: Alex de Souza

Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (Nielsen dk. 68), Heliton, Koray Günter (Taha dk. 68), Dismas, Djalma (İsmail Köybaşı dk. 82), Yalçın Kayan (Tijanic dk. 64), Solet (Doğan dk. 64), Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ekrem, Ahmet Ildız, İzzet, Uğur Kaan Yıldız, Ogün

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dennis (Göztepe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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