Antalyaspor ve Göztepe Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan çizgiye inen Djenepo'nun ortasında Larsson'un şutunda kaleci Arda'nın dönen topu Güray ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem Zorbay Küçük golü iptal etti.
78. dakikada Emre Uzun topuyla ceza sahası dışında buluşan Güray Vural'ın şutu kaleci Arda'da kaldı.
84. dakikada İsmail Köybaşı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Nielsen'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı (Emrecan dk. 85) Amar Gerxhaliu, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 72) Güray Vural, Van de Streek (Emre Uzun dk. 63), Larsson (Samudio dk. 63), Djenepo (Safuri dk.85)
Yedekler: Abdullah, Doğukan Özkan, Mert Yılmaz, Mehmet İlhan, Burak
Teknik Direktör: Alex de Souza
Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (Nielsen dk. 68), Heliton, Koray Günter (Taha dk. 68), Dismas, Djalma (İsmail Köybaşı dk. 82), Yalçın Kayan (Tijanic dk. 64), Solet (Doğan dk. 64), Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Ekrem, Ahmet Ildız, İzzet, Uğur Kaan Yıldız, Ogün
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dennis (Göztepe) - ANTALYA