Haberler ›› Spor ›› Antalyaspor ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı

Antalyaspor ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.