Antalyaspor ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Olawoyi'nin sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
59. dakikada ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.
63. dakikada sağ kanattan Eray Korkmaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada kaleci Helton boşa çıkarken topu önünde bulan Mocsi'nin vuruşu üstten auta gitti.
88. dakikada Bünyamin Balcı'nın uzun pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Jehezkel'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.
90+3. dakikada Jehezkel'in sağ kanattan penaltı noktasına üzerine doğru ortasında Van de Streek'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
90+5. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanına ortasında Buksa'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Naldo dk. 73), Güray Vural (Erdoğan Yeşilyurt dk. 45), Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 73), Saric, Jehezkel, Safuri (Van de Streek dk. 61), Larsson (Assombalonga dk. 73), Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Holtmann, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu (Anıl Yaşar dk. 86), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser (Gustavo dk. 70), Olawoyin (Alikulov dk. 86), Zeqiri (Faye dk. 81), Minchev
Yedekler: Zafer Görgen, Varesonovic, Gaich, Samuli Laine, Oscar Pinchi, Taha Şahin
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Olawoyn, Shelvey, Mocsi, Emirhan, Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Kaluzinski (Antalyaspor) - ANTALYA