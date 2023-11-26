Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Olawoyi'nin sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

59. dakikada ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanattan Eray Korkmaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada kaleci Helton boşa çıkarken topu önünde bulan Mocsi'nin vuruşu üstten auta gitti.

88. dakikada Bünyamin Balcı'nın uzun pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Jehezkel'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada Jehezkel'in sağ kanattan penaltı noktasına üzerine doğru ortasında Van de Streek'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

90+5. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanına ortasında Buksa'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Naldo dk. 73), Güray Vural (Erdoğan Yeşilyurt dk. 45), Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 73), Saric, Jehezkel, Safuri (Van de Streek dk. 61), Larsson (Assombalonga dk. 73), Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Holtmann, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu (Anıl Yaşar dk. 86), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser (Gustavo dk. 70), Olawoyin (Alikulov dk. 86), Zeqiri (Faye dk. 81), Minchev

Yedekler: Zafer Görgen, Varesonovic, Gaich, Samuli Laine, Oscar Pinchi, Taha Şahin

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Olawoyn, Shelvey, Mocsi, Emirhan, Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Kaluzinski (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Erdoğan Yeşilyurt Antalyaspor Rizespor Süper Lig Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title