Antalyaspor ve Başakşehir berabere kaldı

Nuri Şahin : Bizim ilk 5'i hedeflememiz affedersiniz biraz şımarıklık olabilir

Emre Belözoğlu: Oyuncular isterse Başakşehir Türkiye kupası finalini kazanır

Adem AKALAN / ANTALYA, - Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Bizim ilk 5'i hedeflememiz affedersiniz biraz şımarıklık olabilir" dedi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Türkiye Kupası finalini oynayarak kupayı almak istediklerini dile getirdi.

Oyuncularının yorgun olduğunu söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ligde ilk 5 sırayı garantilemek için kazanma hedefiyle sahaya çıktığımız bir maç olduğunu söylemiştim. Bizim adımıza çok iyi bir tablo yoktu. Çocuklar hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgun belli ki. Çok az maç oynayan oyuncumuzun bile 50'nci dakikada ayağına kramp giriyor. İnşallah Türkiye kupasının finalini oynayıp kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, maçı isterlerse Başakşehir, Türkiye kupası finaline ismini yazdırır ve kupayı kazanır. Ben oyuncularımın 51 maçlık performansını böyle bir kupa ile taçlandırmasını istiyorum. İnşallah bunu başarmak istiyoruz" dedi.