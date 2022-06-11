Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi - Haberler

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Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi

Antalyaspor Vakfının olağan genel kurulu, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 25 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Antalyaspor Vakfının olağan genel kurulu, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 25 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun bugünkü ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine olağan genel kurul iki hafta sonraya ertelendi.

Çoğunluğa bakılmaksızın 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda, vakfın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.

AA / Oktay Özden - Spor

Hasan Subaşı Antalyaspor Spor Haberler

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