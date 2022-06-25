Antalyaspor Vakfında başkanlığa Gültekin Gencer seçildi
AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor Vakfı başkanlığına Gültekin Gencer getirildi.
Antalyaspor Vakfı başkanlığına Gültekin Gencer getirildi.
Vakfın olağan genel kurulu, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkanlığa aday olan Gültekin Gencer, göreve seçildi.
Kırmızı-beyazlı camianın eski kulüp başkanlarından olan Gencer'in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Ertuğrul Ünal, Okan Alanyalı, Hasan Ali Ceylan, Enver Barış, Mert Berberoğlu, Rasim Feyzan Doğu.
AA / Oktay Özden - Spor