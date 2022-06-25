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Antalyaspor Vakfında başkanlığa Gültekin Gencer seçildi

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor Vakfında başkanlığa Gültekin Gencer seçildi

Antalyaspor Vakfı başkanlığına Gültekin Gencer getirildi.

Antalyaspor Vakfı başkanlığına Gültekin Gencer getirildi.

Vakfın olağan genel kurulu, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkanlığa aday olan Gültekin Gencer, göreve seçildi.

Kırmızı-beyazlı camianın eski kulüp başkanlarından olan Gencer'in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ertuğrul Ünal, Okan Alanyalı, Hasan Ali Ceylan, Enver Barış, Mert Berberoğlu, Rasim Feyzan Doğu.

AA / Oktay Özden - Spor

Gültekin Gencer Hasan Subaşı Antalyaspor Spor Haberler

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