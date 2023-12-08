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Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi Pendikspor oldu

8 Aralık 2023 15:31 Son Güncelleme: 15:33 Abone Ol

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi olarak bir diğer Süper Lig takımı Pendikspor'u çekti. Maçlar, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak.