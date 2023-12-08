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Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi Pendikspor oldu

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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi olarak bir diğer Süper Lig takımı Pendikspor'u çekti. Maçlar, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi Pensikspor oldu.

Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi bir diğer Süper Lig takımı Pendikspor oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar, 9-10-11 Ocak tarihlerinden birinde Corendon Airlenes Park Stadyumu'nda yapılacak.

Antalya ekibi, önceki turlarda Yeni Orduspor'u 3-0, Kepezspor'u 6-1'lik skorlarla kupanın dışında bıraktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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