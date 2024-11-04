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Antalyaspor'un Yenilgisinin Ardından Mehmet Aurelio Açıklamalarda Bulundu

Antalyaspor'un Yenilgisinin Ardından Mehmet Aurelio Açıklamalarda Bulundu
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor'a 2-0 yenilen ONVO Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, maçın kontrolünü kaybettiklerini ve istifa düşüncelerinin olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-0 yenilen ONVO Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk." dedi.

Aurelio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında kontrolün kendilerinde olduğuna işaret eden Aurelio, "Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı. İlk golden itibaren takımımız oyun düzenini kaybetti. İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk. Maçın sonuna kadar oyunu elimize almaya zorlandık." ifadelerini kullandı.

Aurelio, istifa gibi bir düşüncelerinin olmadığına işaret ederek, "Şu anda 'istifa' gibi bir düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u yendik. Önümüzdeki hafta da Bodrumspor'u ağırlayacağız. O maça iyi hazırlanıp kazanmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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