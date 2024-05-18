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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

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Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Souza, 20 yıl sonra Türkiye'ye dönerek Antalyaspor'un teknik direktörü olarak görev yapacak.

Antalyaspor'un teknik direktörlük için iki yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı Alex de Souza, 20 yılın ardından Antalyaspor teknik direktörü olarak Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum." dedi.

Teknik direktör Alex de Souza, kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı.

Souza mesajında, "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için, Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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