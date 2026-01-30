Haberler

Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da yardımcı antrenör Ender Örenç, mücadele gücünün yüksek olduğunu belirterek, taraftara teşekkür etti. Örenç, maç sonucunun beklentilerinin dışında olmadığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile evinde 1-1 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da yardımcı antrenör Ender Örenç, "Son dakikaya kadar iyi mücadele verdik. Maçın sonucunda galip de gelebilirdik mağlup da olabilirdik." dedi.

Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olduğunu söyledi.

"Büyük Antalyaspor taraftarına, bu atmosferi coşkuyla yaşatan, takımı saha içinde tutan taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Örenç; "Son dakikaya kadar iyi mücadele verdik. Maçın sonucunda galip de gelebilirdik mağlup da olabilirdik. Sahaya çıkarken tek hedefimiz, planlarımız galibiyet üzerineydi." diye konuştu

İlk yarıda hedefledikleri savunmayı yaptıklarını ve baskı sonucu kazanılan bir topla gol bulduklarını dile getiren Örenç, Sami Uğurlu'ya verilen kırmızı kartın da çok ağır bir karar olduğunu ifade etti.

Takımın mücadelesinin, taraftarın desteğinin Antalya şehrinde birlik, beraberlik ortamı oluşturduğunun göstergeleri olduğunu anlatan Örenç, "Kendi sahamızdan 1 puanla ayrılıyoruz. Aldığımız 1 puanla ligdeki konumumuzu biraz daha rahatlatmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Örenç, göreve geldikten sonra oyuncuları mental olarak yukarıya çekmek için öncelikli bir yol izledikleri ve ağır antrenmanlarla fizik güçlerini yükseltmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu