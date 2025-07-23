Antalyaspor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un transfer yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Kulüp, FIFA'daki 16 dosya ile anlaştığını ve transfer yapmaya engel finansal bir durumun kalmadığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzün transfer yapmasına engel olarak FIFA'da bulunan 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri yapılmış bulunulmaktadır. Kulübümüzün bugün itibarıyla transfer yapmasına mani olacak finansal bir engeli kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Spor