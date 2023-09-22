Antalyaspor'un Samsunspor maçı öncesi etkinlikler devam ediyor

Antalyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de oynayacağı Samsunspor karşılaşması öncesinde bu sezon başlatılan etkinlik geleneği devam edecek.

Bu sezon Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarının öncesinde şehirde Antalyaspor coşkusunu yaşatmak, o gün Antalyaspor'un maçının olduğunu hatırlatmak ve görsel şov oluşturmak adına başlatılan özel etkinlikler, Samsunspor maçı öncesinde de devam edecek.

Etkinlikler iki ayrı noktada gerçekleştirilecek. Attalos Heykeli önünde saat 17.30'daki buluşmanın ardından Antalyaspor bandosu kortej eşliğinde ve Antalya halkının katılımı ile saat kulesinden başlayarak kapalı yol istikametinden Mark Antalya AVM önüne kadar devam edecek.

Samsun maçına omuz omuza

Corendon Park Antalya Stadı'nda yapılacak olan etkinlik ise saat 17.00'de Akrep Heykeli'nin bulunduğu noktada DJ ve MC performansı ile başlayacak. Bu etkinlik 18.30'e kadar sürecek. Saat 18.30'da ise Mayday müzik grubu saat 19.45'e kadar canlı performans sergileyecek. - ANTALYA