Antalyaspor'un Genç Yıldızı Kerem Kayaarası'na Körfez Kulüplerinden İlgi

Güncelleme:
19 yaşındaki santrfor Kerem Kayaarası, Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Antalyaspor'a transfer oldu. Gücü ve oyun becerileri ile dikkat çeken genç futbolcu, Körfez ülkelerinin kulüplerinin radarına girdi. İlk görüşmeler Doha'da başladı.

Antalyaspor'un 19 yaşındaki santrforu Kerem Kayaarası'ya, Körfez ülkeleri ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından profesyonel yapılan 19 yaşındaki Antalyasporlu futbolcu Kerem Kayaarası, Türk futbolunun uzun süredir ihtiyaç duyduğu pivot santrfor profiliyle öne çıkıyor. Gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve sırtı dönük oyun becerileriyle dikkat çeken Kayaarası, Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray derbisinde attığı 4 golle ön plana çıktı.

U19 Milli Takımı'nda forma giyen Kerem Kayaarası, burada da etkili oyunuyla göze çarparken, onun geleceğin A Milli Takımı için aday isimlerinden biri olarak kabul edilmesini sağladı. Fenerbahçe'den, Antalyaspor'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, burada daha rahat bir ortamda kendini geliştirme imkanı buluyor. Akdeniz ekibinin gençlere şans veren yapısı da Kerem'in kendini göstermesi için önemli bir avantaj sağlıyor.

Genç futbolcunun yeteneği yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördü. Özellikle Körfez ülkelerinin kulüpleri, genç santrforu radarına aldı.

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın güçlü kulüplerinden Al Hilal'e 22 milyon Euro bedelle transfer olan Yusuf Akçiçek, Arap kulüplerinin Türk futbolundaki genç yeteneklere bakış açısını da değiştirdi.

Bu hafta Doha'da oynanan Katar - BAE maçında Kerem Kayaarası'nın menajeri tribündeydi. Burada Kerem adına ilk görüşmelerin başladığı öğrenildi. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da Körfez kulüplerinin ilgisi olduğu belirtildi.

Kerem'in babası, eski Fenerbahçeli Hakan Kayaarası, oğlunun en büyük amacının A Milli Futbol Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Üstelik Kayaarası ailesi, üç jenerasyondur Fenerbahçe'de top koşturan bir futbol ailesi olarak da dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
