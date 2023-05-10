Antalyaspor'un ciritte hedefi Avrupa
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Antalyaspor atletizm takımının 2005 doğumlu genç sporcusu Berçem Varçin başarılarının üzerine yenilerini ekleyerek Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Antalyaspor atletizm takımının 2005 doğumlu genç sporcusu Berçem Varçin başarılarının üzerine yenilerini ekleyerek Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor.
İzmir'de 3-4 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen Liselerarası Türkiye Şampiyonası'nda 500 gramlık ciriti 49.94 metre mesafeye gönderen atlet, kişisel en iyi derecesini yenileyerek birinci oldu.
İzmir'de kazandığı birinciliğin hemen ardından 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları'na katılan kırmızı-beyazlı atlet, Nevin Yanıt Atletizm Sahası'nda cirit ile 45.47 mesafeye ulaşarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi barajlarını geçerken 48 metre olan Avrupa Gençler Şampiyonası barajının kapısına dayanmış oldu. - ANTALYA