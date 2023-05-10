Antalyaspor'un ciritte hedefi Avrupa

Antalyaspor atletizm takımının 2005 doğumlu genç sporcusu Berçem Varçin başarılarının üzerine yenilerini ekleyerek Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İzmir'de 3-4 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen Liselerarası Türkiye Şampiyonası'nda 500 gramlık ciriti 49.94 metre mesafeye gönderen atlet, kişisel en iyi derecesini yenileyerek birinci oldu.

İzmir'de kazandığı birinciliğin hemen ardından 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları'na katılan kırmızı-beyazlı atlet, Nevin Yanıt Atletizm Sahası'nda cirit ile 45.47 mesafeye ulaşarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi barajlarını geçerken 48 metre olan Avrupa Gençler Şampiyonası barajının kapısına dayanmış oldu. - ANTALYA