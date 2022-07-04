Antalyaspor'un Burdur kampı başladı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da kampa girdi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da kampa girdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Burdur kampındaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda taktik çalıştı. Antalyaspor, 7 Temmuz'da Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv, 10 Temmuz'da Medipol Başakşehir, 14 Temmuz'da Bodrumspor ile hazırlık maçı oynayıp Burdur kampını tamamlayacak. Antalyaspor'un Burdur kampı kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Ruud Boffin, Diogo Sousa, Gürkan Yamak, Amar Gerxhaliu, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Doğukan Nelik, Sherel Floranus, Güray Vural, Mert Yılmaz, Mevlüt Emir Gürlek, Ömer Toprak, Fedor Kudriashov, Veysel Sarı, Burak İngenç, Demirhan Yılmaz, Doğukan Sinik, Emre Uzun, Fernando Martins, Fredy Ribeiro, Houssam Ghacha, Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Mevlüthan Ekelik, Deni Milosevic, Mustafa Erdilman, Andrea Poli, Soner Aydoğdu, Taha Osman Özmert, Ufuk Akyol, Luiz Adriano, Alperen Yılmaz, Ege Bilsel, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş. Akdeniz temsilcisi, ikinci etap kampı için 18 Temmuz'da Almanya'ya gidecek. AA / Oktay Özden - Spor Antalyaspor Akdeniz Burdur Spor Haberler

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