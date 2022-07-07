Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 56'ncı yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 56'ncı yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor Taraftar Dernekleri ve Antalyaspor Kulübü'nün ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde DJ eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinliğe 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek de katıldı.Gecenin sonunda, etkinliğe katılan taraftarlar, Boğaçayı'nın çevresinde yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar havai fişek gösterisi ile geceyi aydınlattı.

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title