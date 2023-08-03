Antalyaspor'un 2023-2024 sezonu formaları tanıtıldı

Antalyaspor, 2023-2024 futbol sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaparak futbolseverlerin beğenisine sundu. Formalar, sosyal sorumluluk ve farkındalık anlamlarıyla hazırlandı. Antalyaspor yönetimi, formaların toplumsal hassasiyetlere dikkat çekmesi gerektiğine karar verdi ve orman yangınları, tarım ürünlerinin israfı, hayvan hakları ve çevre kirliliği gibi konulara vurgu yaptı. Formanın ilk tanıtılan modeli beyaz forma oldu ve orman yangınlarına ithaf edildi. Antalyaspor'un diğer klasik ve alternatif formalarının tanıtımı da devam edecek.

FTA Antalyaspor'un, 2023-2024 futbol sezonunda lig ve Türkiye Kupası'nda giyeceği formaların tanıtımına başlandı. Bu sezon 4 farklı tasarım ile futbolseverlerin beğenisine sunulan formalar, sosyal sorumluluk ve farkındalık anlamları yüklenerek hazırlandı. Formaların tamamı, "İçimizde yanan kırmızı ateş hiç sönmeyecek" ana teması altında toplandı.

Sosyal sorumluluk

Antalyaspor yönetimi tarafından, formaların sadece maçlarda giyilen bir ürün olmanın ötesinde, kamuoyuna verilmesi gereken bir mesaj içermesi gerektiğine karar verildi. Bu nedenle, Antalya'yı da direkt ilgilendiren toplumsal hassasiyetler göz önüne alınarak; orman yangınları, tarım ürünlerinin israfı, hayvan hakları ve deniz ve çevre kirliliği konularına dikkat çekildi. Farkındalık, bir kere ile sınırlı kalmayacak, formaların giyileceği her hafta, taşıdığı sosyal sorumluluğun anlamı yeniden hatırlatılacak.

Orman yangınları için beyaz forma

Beyaz forma, ilk tanıtılan forma oldu. Yanlarında Antalyaspor'un geçmişte kullandığı armaların yer aldığı, modern çizgilerle desteklenen beyaz forma, orman yangınlarına ve orman işçilerine ithaf edildi. Orman işçisi Arif Zorbaz'ın rol aldığı film, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Düzlerçamı bölgesinde çekildi. Filmde, "Gelin hep beraber bakalım, büyütelim ve sahip çıkalım" duygusu ön plana çıkarıldı. Formanın sol alt köşesine ise çam ağacı emojisi eklendi. Antalyaspor'un klasik çubuklu, kırmızı ve alternatif formalarının tanımına devam edilecek. - ANTALYA