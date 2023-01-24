Antalyaspor, Ümraniyespor maçının bilet fiyatı 7 TL olarak açıkladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak olan FTA Antalyaspor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını 7 TL olarak açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak olan FTA Antalyaspor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını 7 TL olarak açıkladı. Süper Lig'in son 6 haftasında galibiyete hasret kalan ve topladığı 18 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, Ümraniyespor maçından mutlak galibiyet hedefliyor. Tribünlerin tamamını doldurmayı hedefleyen Antalyaspor yönetimi, tüm koltukları aynı ücretten satışa sundu. Antalyaspor ve Ümraniyespor taraftarları cumartesi günü 19.00'da oynanacak maçı 7 TL'den izleyebilecek. Öte yandan kırmızı-beyazlılar bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Spor Haberler

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