Antalyaspor, uluslararası kulüplerle anlaşma sağladı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı kapsamında Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa'da çeşitli liglerdeki kulüplerle anlaşma sağladı. Anlaşmalar sayesinde Antalyaspor'a yetenekli ve genç futbolcular kazandırılacak ve kulüp sürekli gelir sağlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kurduğu Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı kapsamında Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa'da çeşitli liglerdeki kulüplerle anlaşma sağladı.

Antalyaspor A.Ş. bünyesinde, Aziz Çetin başkanlığı döneminde kurulan Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı, çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın birçok bölgesindeki futbol federasyonları, kulüpler ve akademilerle bağlantılar kuruldu. Başkan Danışmanı UEFA Pro Lisans sahibi Ferda Ramanlı öncülüğünde kurulan departmanın genel koordinatörlüğünü, İspanya'da UEFA Pro Lisans alan ilk Türk teknik direktör olan Erdem Erdal yapıyor.