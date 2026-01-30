Haberler

Antalyaspor, Trabzonspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadı Açıklaması

Güncelleme:
Antalyaspor, Trabzonspor takım otobosüne maç öncesinde yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınadı. Kulüp, olayın münferit olduğunu belirterek, sporun birleştirici gücüne zarar veren şiddetin karşısında olduklarını ifade etti.

Antalyaspor, Trabzonspor takım otobosüne yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavil takımın otobüsüne maç öncesinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtildi.

Sporun ruhuna, fair-play anlayışına ve dostluk iklimine zarar veren bu tür eylemlerin kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaşanan olay münferit bir olay olup kulübümüzle ve taraftarımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Büyük Antalyaspor taraftarı, bugüne kadar olduğu gibi misafir takımlara karşı her zaman sağduyulu, centilmence ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sporun birleştirici gücüne zarar veren her türlü şiddetin karşısında olduklarının vurgulandığı açıklamada "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin ilgili kurumlar tarafından sağduyu içerisinde yürütülmesini temenni ediyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

