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Antalya'da müthiş geri dönüş! Fark eridi, son dakikalar nefes kesiyor

Spor Haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelede 2-2'lik eşitlik var.

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Ligde 2'de 2 yapan bordo-mavililer, Antalya karşısında da kazanarak galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.

Antalyaspor : Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Larsson, Wright

Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Dakika 73: Trabzonspor Enis Bardhi'nin golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

Dakika 64: Ruud Boffin'in savunma arkasına sarkan Wright'ye gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika 60: Trabzonspor'da Bartra ceza sahası dışından sert vurdu ancak top direkten oyun alanına geldi.

Dakika 49: Trabzonspor'da soldan Trezeguet ceza sahası dışından kaleyi düşündü ancak top üstten auta gitti.

Dakika 45: Trabzonspor yeni transfer Enis Bardhi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Dakika 40: Antalyaspor, Haji Wright'ın penaltıdan attığı golle durumu 2-0 getirdi.

Dakika 39: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasında HUgo'nun müdahalesiyle yerde kalan Haji Wright takımına penaltı kazandırdı.

Dakika 33: Sağdan Alassane Ndao'nun arka direğe gönderdiği topu Wright, Larsson'a indirdi. Larsson vurmak isterken yerde kaldı. VOlkan Bayarslan pozisyon sonrası ofsaytı belirledi.

Dakika 32: Trabzonspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Dogucan Haspolat içeriye ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.

Dakika 26: Soldan Trezeguet'in ceza sahasına gönderdiği topa Cornelius vurdu ancak savunmada Veysel araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 14: Antalyaspor Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti.

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