Antalya'da müthiş geri dönüş! Fark eridi, son dakikalar nefes kesiyor
Spor Haberleri
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelede 2-2'lik eşitlik var.
Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Ligde 2'de 2 yapan bordo-mavililer, Antalya karşısında da kazanarak galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.
Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.
Antalyaspor : Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Larsson, Wright
Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius
Dakika 73: Trabzonspor Enis Bardhi'nin golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
Dakika 64: Ruud Boffin'in savunma arkasına sarkan Wright'ye gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.
Dakika 60: Trabzonspor'da Bartra ceza sahası dışından sert vurdu ancak top direkten oyun alanına geldi.
Dakika 49: Trabzonspor'da soldan Trezeguet ceza sahası dışından kaleyi düşündü ancak top üstten auta gitti.
Dakika 45: Trabzonspor yeni transfer Enis Bardhi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Dakika 40: Antalyaspor, Haji Wright'ın penaltıdan attığı golle durumu 2-0 getirdi.
Dakika 39: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasında HUgo'nun müdahalesiyle yerde kalan Haji Wright takımına penaltı kazandırdı.
Dakika 33: Sağdan Alassane Ndao'nun arka direğe gönderdiği topu Wright, Larsson'a indirdi. Larsson vurmak isterken yerde kaldı. VOlkan Bayarslan pozisyon sonrası ofsaytı belirledi.
Dakika 32: Trabzonspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Dogucan Haspolat içeriye ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.
Dakika 26: Soldan Trezeguet'in ceza sahasına gönderdiği topa Cornelius vurdu ancak savunmada Veysel araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
Dakika 14: Antalyaspor Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti.