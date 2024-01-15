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Antalyaspor-Trabzonspor maçında gözaltına alınan İsrailli futbolcu serbest bırakıldı

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Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekler hareketi nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalyaspor- Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekler hareketi nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı. Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet'indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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