Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Oktay Özden - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
AA / Oktay Özden - Spor