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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: 'Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı'

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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi başardık' dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi başardık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, ilk yarısını 2-0 mağlup kapattığı Hatayspor karşılaşmasından 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında galibiyeti değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Hatayspor'a karşı zor bir maç oynadıklarını söyledi. Aurelio, "Bugün Hatayspor'a karşı zor ve gerçekten tehlikeli bir maç oynadık. İlk yarıda kendi yaptığımız hatalarla özellikle, 2 gol yedik ve devreyi 2-0 geride kapattık. Bu hataların devre arasında farkına vardık ve bunları oyuncularımıza özellikle de belirttik. Devre arasındaki yaptığımız değişikliklerden sonra takımımız ikinci yarıya reaksiyon göstererek çıktı. Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi başardık. 3-2'lik bir galibiyet zaferine taşıdık. Bundan sonrası için Antalyaspor elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek. Hatalarının eksikliklerinin farkına varıp bunlardan dersini çıkaracak ve üstüne koyarak yoluna devam edecek. Antalyaspor'un bütün futbolcularına tebriklerimi iletiyorum. Çünkü bugün gerçekten önemli bir zafer elde ettik. Bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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