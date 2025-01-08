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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: 'Lige odaklandık'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: 'Lige odaklandık'
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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek başladı. Teknik Sorumlu Mehmet Aurelio, kupadaki galibiyetin önemine ve ligdeki hedeflerine vurgu yaptı.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Kupada güzel bir galibiyetle başladık, ancak şu an odak noktamız lig. Hafta sonunda deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağız. Orada da galibiyet hedefliyoruz. Umarım bu çıkışı sürdürür ve iyi bir seri yakalarız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Aurelio, kupada galibiyetle başlamanın takıma moral kazandırdığını belirterek, "Antalyaspor için önemli bir karşılaşmaydı. Türkiye Kupası'na kazanarak başlamak çok değerli. İlk yarıda bulduğumuz erken goller takımımızı rahatlattı ve özgüvenli bir oyun sergilememizi sağladı. İkinci yarıda da şanslar bulmaya devam ettik ve skor üstünlüğümüzü koruduk. Bu güzel galibiyetle kupaya iyi bir başlangıç yaptık" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un önündeki fikstüre dikkat çeken Aurelio, "Kupada Bodrumspor ve Beşiktaş ile oynayacağımız maçlar var. Ancak şu an odak noktamız lig. Hafta sonunda deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağız. Orada da galibiyet hedefliyoruz. Umarım bu çıkışı sürdürür ve iyi bir seri yakalarız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar örnek oldu"

Karşılaşmanın tribün atmosferine de değinen Aurelio, iki takım taraftarlarını tebrik etti. Aurelio, "Tribünlerde inanılmaz güzel görüntüler vardı. İki takım taraftarları omuz omuza, kardeşçe takımlarını destekledi. Bu tür görüntülerin tüm Türk futbolunda yayılmasını temenni ediyorum. Ayrıca oyuncularımızın maç öncesi ve sonrası birbirleriyle dostane görüntüler sergilemesi de çok anlamlıydı" dedi.

Kocaelispor'a başarı dileği

Son olarak Kocaelispor'a başarılar dileyen Aurelio, "Kocaelispor'a hem kendi liglerinde hem de kupada başarılar diliyorum. Bugün sahada iyi mücadele ettiler" diyerek açıklamalarını tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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