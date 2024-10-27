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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Deplasmandaki İlk Galibiyeti Kutladı

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Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Teknik Sorumlu Mehmet Aurelio, zorlu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu ve oyuncularına teşekkür etti.

- Mehmet Aurelio: "Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, 2-1'lik Alanyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık ve bu zorlu maçta 3 puan ile eve dönüyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplatışında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. Ardından maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aurelio, "Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Bu zorlu deplasmanda 3 puanı alarak eve dönüyoruz" dedi.

Karşılaşmada oyuncularının zorlandıklarını dile getiren Mehmet Aurelio, "Alanyaspor özellikle ilk yarıda kendini gösterdi ve öne geçti. Maç dengede olmasına rağmen ilk yarıyı önde kapattılar. Fakat Alex hocamız ikinci yarıda bizlere bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini söyledi ve bunu yaptığımızda ikinci yarı öne geçmeyi başardık. Şimdiden itibaren ise öncelikle dinleneceğiz daha sonrasında hafta içi takımla toplanıp Samsunspor maçına odaklanacağız. Alanyaspor Teknik direktörü Fatih Tekke'ye de şans diliyor ve tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Deplasmandaki İlk Galibiyeti Kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - Spor

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