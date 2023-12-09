Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: 'Takımımızın karakteri galibiyeti getirdi'

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Fatih Karagümrük maçında eksik kalmalarına rağmen takımın ortaya koyduğu karakterle galibiyeti aldıklarını söyledi. Tralhao, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın karakterini ve mücadelesini övdü.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Fatih Karagümrük maçında eksik kalmalarına rağmen takımın ortaya koyduğu karakterle galibiyeti aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Antalyaspor'un çok büyük bir oyun karakteri olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz hafta 10 dakikadan fazla kalecimiz olmadan eksik oynadık. Takımımızın orada gösterdiği karakterin ne kadar takım kimliğimizi uygun olduğunu geçen hafta vurgulamıştık. Yine bugün de hikayesi olan bir maç oldu. Bugün de 45 dakikadan fazla bir süreyi bir kişi eksik oynadık. Karagümrük gibi iyi bir takıma karşı bunu yapmak kolay değildi. Ortaya bir karakter ortaya koyduk" diye konuştu.

"Rakibi oynatmamaya çalıştık"

Oyuna çok iyi başladıklarını kaydeden Tralhao, "Fatih Karagümrük gibi oyuna domine etmek isteyen bir takıma karşı bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Biz oyunu çok iyi bir şekilde kontrol ettik. Onlara karşı iki tane gol bulduk. Oyunun ortalarına doğru rakibimizin üstümüze gelmek isteyeceğini özellikle ikinci golü bulduktan sonra onların da maça ortak olmak isteyeceğini biliyorduk. Topa sahip olmak oyuna hükmetmek bize karşı daha fazla pozisyon yakalamak isteyeceklerdi. Biz de buna karşı agresif bir tavırla her zamanki savunmamızın gerektirdiği şekilde cevap vermeye çalıştığımız anlarda eksik duruma düştük. Eksik duruma düştükten sonra karakter ortaya koyduk. İkinci yarıda toplu bir şekilde doğru savunma yaparak, oyunun genel olarak kontrolünü rakibimize vermemeye çalıştık. Rakibimizin baskısından dolayı savunmada daha fazla kaldık. Bugün takımımı göstermiş oldukları karakterden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Antalyaspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title