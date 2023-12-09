Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: 'Takımımızın karakteri galibiyeti getirdi'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Fatih Karagümrük maçında eksik kalmalarına rağmen takımın ortaya koyduğu karakterle galibiyeti aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Antalyaspor'un çok büyük bir oyun karakteri olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz hafta 10 dakikadan fazla kalecimiz olmadan eksik oynadık. Takımımızın orada gösterdiği karakterin ne kadar takım kimliğimizi uygun olduğunu geçen hafta vurgulamıştık. Yine bugün de hikayesi olan bir maç oldu. Bugün de 45 dakikadan fazla bir süreyi bir kişi eksik oynadık. Karagümrük gibi iyi bir takıma karşı bunu yapmak kolay değildi. Ortaya bir karakter ortaya koyduk" diye konuştu.

"Rakibi oynatmamaya çalıştık"

Oyuna çok iyi başladıklarını kaydeden Tralhao, "Fatih Karagümrük gibi oyuna domine etmek isteyen bir takıma karşı bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Biz oyunu çok iyi bir şekilde kontrol ettik. Onlara karşı iki tane gol bulduk. Oyunun ortalarına doğru rakibimizin üstümüze gelmek isteyeceğini özellikle ikinci golü bulduktan sonra onların da maça ortak olmak isteyeceğini biliyorduk. Topa sahip olmak oyuna hükmetmek bize karşı daha fazla pozisyon yakalamak isteyeceklerdi. Biz de buna karşı agresif bir tavırla her zamanki savunmamızın gerektirdiği şekilde cevap vermeye çalıştığımız anlarda eksik duruma düştük. Eksik duruma düştükten sonra karakter ortaya koyduk. İkinci yarıda toplu bir şekilde doğru savunma yaparak, oyunun genel olarak kontrolünü rakibimize vermemeye çalıştık. Rakibimizin baskısından dolayı savunmada daha fazla kaldık. Bugün takımımı göstermiş oldukları karakterden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA