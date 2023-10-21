Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: 'Bugün iyi bir maç çıkarmadık'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir maç çıkarmadık" dedi.

Trendyol Süper Ligi'in 9. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Gaziantep FK 1-0 galip bitirdi. Bu sonuçla Antalyaspor 9 puanda kalırken Gaziantep FK ise puanını 9'a yükseltti. Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao değerlendirmelerde bulundu. İyi maç çıkarmadıklarını aktaran Joao Tralhao, "Dürüst olmak lazım, belki de Süper Lig'de oynadığımızdan ve seyircilere izlettiğimizden çok farklı bir Antalyaspor vardı sahada. Zor bir rakibe karşı oynadığımızı biliyorduk. Burada Gaziantep'e karşı oynamak kolay değil. Kolay bir iş değil. Çünkü organize ve güçlü oyuncuları olan bir takım ve aynı şekilde kendi oyun karakteri olan bir takım. Bu tip bir maça hazırlarken oyuncularımızı tabii ki de ofansif geçişlerde iyi olduğunu ve duran toplarda gerçekten güçlü oyunculara sahip olduğunu oyuncularımızla paylaşmıştık. Bütün bu paylaştığımız verilere ve bütün hafta yaptığımız çalışmalara rağmen Gaziantep'ten bir duran top golü yedik. ve bu önemli anda takımımızın savunmasını yapması gereken önemli anda maalesef çok detaylı hazırlandığımız duran toplardan kalemizde bir gol gördük. Hayal bile edemezsiniz duran toplardan gol yememek için ne kadar uğraştığımızı. Çünkü bu sene içerisinde duran toptan ne kadar fazla puan kaybettiğimizi zaten sonuçlara ve oyunların genel durumuna baktığınızda siz de görebilirsiniz. ve biz bu duran toptan bugün Gaziantepspor'a maalesef üstünlüğü verdik ve sonrasında da maçı çevirecek pozisyonları bulamadık. Ama bu konuda maalesef sadece geleceğe dair iyileştirebileceğimizi söylemekten fazla başka elimden bir şey gelmiyor. Çünkü bu gece için artık olan oldu" diye konuştu.

"Biz bu takıma inanıyoruz"

Daha iyi çalışacaklarını aktarn Tralhao, "Genel olarak takımımızı değerlendirmek istiyorum. Takımımız iyi çalışıyor. Bence limitlerinde hatta limitlerinin üzerinde çalışıyor. Gücümüzü biliyoruz. Güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bu ligin gerçekten güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu biliyoruz. Ama bizim gücümüz bireysel kalitelere ve oyuncuların bireyselliklerine dayanmıyor. Biz takımımızı her zaman takım oyununa göre kuvvetlendirmeye ve hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün takımımızda bazı eksiklikler vardı. Herkesin oynayabileceği bir dönemde aynı şekilde bu maçı oynasaydık belki bizim adımıza daha iyi bir maç çıkabilirdi. Beklediğimiz gibi olmadı. Ama biz bu takıma inanıyoruz. Daha iyisini yapabileceğine de inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha iyi hazırlayarak takımımızı bir sonraki maçta bu hataları ya da bugünkü duran topta yaptığımız hataları yapmayıp üç puanı alacağına da inancımız tam. Performansımızdan memnuniyetsiz değiliz. Ama sonuçtan son derece memnuniyetsiziz. Takımımıza güveniyoruz. Önümüzdeki maçtan itibaren tekrardan iyi sonuçlar alacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP