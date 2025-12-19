Haberler

Alaattin Gülerce: "Kupa maçından sonra yol haritamızı belirleyeceğiz"

Antalyaspor, Kocaelispor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Teknik sorumlu Alaattin Gülerce, maç sonu yaptığı açıklamada puan durumlarının inişli çıkışlı olduğunu ve kupa maçından sonra yol haritalarını belirleyeceklerini ifade etti.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kupa maçından sonra yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, karşılaşmayı değerlendirdi. Gülerce, "İki takımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Futbolun hata oyunu olduğu, hataları az yapmamız gerektiği bir maç oynadık. Talihsiz 1 golle oyuna başladık. Beraberliği yakaladık ama istediğimiz sonuçla buradan ayrılamıyoruz. Özellikle ikinci yarı gösterdikleri performanstan dolayı takımımız tebrik ediyorum. Bu maçı burada bırakıp kupada en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Puan açısından inişli çıkışlı sürecimiz var. Kupa maçından sonra devre arasına gireceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı orada belirleyeceğiz" diye konuştu.

"Çok nadir görülen coşku ve sevinç vardı"

Maç atmosferini de değerlendiren Gülerce, "İki kardeş kulübün centilmence ve çok güzel atmosferde geçen müsabakası oldu. Kocaelispor taraftarını burada anlatmama gerek yok. Özellikle kardeş takımların tribünde birlikte gösterdikleri coşku ve sevinç çok nadir görülür. O yüzden Kocaelispor taraftarına ve maça gelen Antalyaspor taraftarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Gülerce son olarak Safuri'yi oyundan alma sebebiyle ilgili olarak "Safuri'yi oyundan alma sebebim gördüğü karttı. İkinci kartı görmesin diye oyundan aldım" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor



