Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendjik: Ligde kalmak için sahaya çıktık

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendjik, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendjik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Groenendjik, "Çok ilginç bir maç oldu. Fenerbahçe şampiyon olmak biz ise ligde kalmak için sahaya çıktık. Yenildik ama ligde kaldık. Fenerbahçe yendi ama şampiyon olamadı. İlk pozisyon talihsiz şekilde gol odu. Bu birçok kez başımıza geldi. Erken planladığımız goller yedik. Maça geç ortak olduk. Fırsatlar yakaladık. Her şeyimizi verdik. Verebileceğimizin en iyisini gösterdik. Beraberlik golü olmadı ve son dakikada ikiyi yedik ve kaybettik. Her zaman planladığınız şeyleri sahaya yansıtamıyorsunuz. Sezon planlaması böyle değildi. Zorlu sezonu geride bıraktık. Taraftarların takımın verdiği savaştan gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum. 3 büyükler gibi bütçe ve imkanlarımız yok. Onlarla yarışmak için fazlasına ihtiyacımız vardı. Ligde kaldık bundan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL