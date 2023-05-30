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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk: Ligde kalmak için mutluyuz

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk: Ligde kalmak için mutluyuz

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde kalmaları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, iki takım için de çok önemli bir maça çıktıklarını belirtti.

Maçın ilginç bir sona sahne olduğunu vurgulayan Groenendijk, "Fenerbahçe şampiyonluk, biz ise ligde kalma mücadelesi vermek için sahaya çıktık. Biz yenildik ama ligde kaldık, Fenerbahçe ise yendi ama şampiyon olamadı." ifadelerini kullandı.

Kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu aktaran Groenendijk, şunları kaydetti:

"Maça geç ortak olduk, fırsatlar yakaladık. Kenardan tüm hamleleri yaptık ancak beraberlik golünü bulamadık. Son dakikada 2. golü yedik ve kaybettik. Futbolda her zaman planladığınız şeyleri sahaya yansıtamıyorsunuz. Sezon planlaması böyle değildi, çok daha iyi yerde bitirmek istiyorduk. Geçen senenin tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorduk. Hikayesi çok daha zorlu bir sezonu geride bıraktık. Taraftarlarımızın tüm takımın mücadelesinden gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Üç büyükler gibi imkanlarımız yok. Sonuç olarak ligde kaldık ve bundan dolayı mutluyuz."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Antalyaspor Ülker Stadı Fenerbahçe Spor Haberler

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