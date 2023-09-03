Antalyaspor Teknik Sorumlusu: Gol atamadık

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, gol pozisyonları bulmalarına rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, bugünde aslında ligin son 3 maçından farklı bir sonuç almadıklarını kaydetti.

Sonuçların benzer ama oyunun farklı olduğunu dile getiren Tralhao, "Oyunu ilk ve ikinci yarı rakibimize karşı domine ettik. Maçı kazanabilme şansımızda vardı. Pozisyonlarımız oldu ama sadece sonuca yansıtamadık. İyi çalışıyoruz. Yanlışlarımızı, hatamız olan yerleri düzeltiyoruz. Oyunun birinci ve ikinci yarısında hükmettik çok fazla pozisyon ürettik. Ama sadece gol atamadık. Golleri bulacağız ve en kısa zamanda takımımızı 3 puanla buluşturacağız" dedi. - ANTALYA