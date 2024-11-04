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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Aurelio İstifa Etmeyi Düşünmüyor

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Aurelio İstifa Etmeyi Düşünmüyor
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Antalyaspor, Samsunspor'a 2-0 mağlup olduktan sonra Teknik Sorumlu Mehmet Aurelio, istifa gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Aurelio, maçın kontrolünü kaybettiklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, istifa gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Mehmet Aurelio, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarının altını çizen Mehmet Aurelio, "Yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir oyun vardı. İlk golden itibaren oyun düzenini kaybettik. İkinci golden sonra da kontrolü tamamen kaybettik ve maçı bu şekilde tamamladık. Şu anda istifa düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Geçen hafta Alanyaspor'u yendik. Bu hafta ise Samsunspor'a yenildik. Önümüzdeki hafta Bodrumspor ile oynayacağız. Bu maça iyi hazırlanıp, kazanmak istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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