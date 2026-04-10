Sami Uğurlu: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, düşme hattında puanların yakın olduğunu ve kalan iç saha maçlarıyla ligde kalacaklarına inandıklarını açıkladı. Beşiktaş’a karşı verilen mücadelede oyuncu kalitesi farkının etkilerine de değindi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Orkun Kökçü büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topu etkili oldu, savunma arkasına yaptığı koşularda. Beşiktaş'ın savunma zaaflarını kullanmak istedik. 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak ediyordu. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de buradan faydalandı. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliten yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine yakın. Bu maçların 3'ünü kendi sahamızda oynamamız bir avantaj, izleyenler için güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş"

İki takım arasında oyuncu kalitesi farkı olduğuna değinen Uğurlu, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra oyuncuları var. Devre arasındaki transferi de bu ligin kaliteli oyunculardan bazıları" şeklinde konuştu.

"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

47 yaşındaki teknik adam, "Ligde kalacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Ligde kalacağımıza inanıyorum. Geldiğimizde devre arası transfer de yapılmadı. İki santrfor ayrıldı. Genelde iyi işler yaptığımızı, mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece az hatayla oynamak lazım." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
