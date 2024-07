Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza: Yeni sezonda mücadeleci bir takım kurmayı hedefliyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Al Khoor'a 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda mücadeleci bir takım kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Burdur'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, Katar 2. Lig ekiplerinden Al Khoor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İstiklal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Ataberk, Burak, Erkan, Osman, Efecan, Arda, Emir, Mert, Civan, Mehmet ve Yannick ilk 11'i ile başlayan Antalyaspor mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı. İkinci yarıya Doğukan, Erdoğan, Gerxhaliu, Harun, Güray, Burak, Soner, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri ve Djenepo 11'i ile başlayan Antalyaspor rakip takımın ikinci yarının ilk dakikasında attığı golle 2-0 yenik duruma düştü. 66. dakikada yeni transfer Moussa Djenepo'nun ayağından bulduğu golle farkı bire indiren Antalyaspor, mücadelenin ilerleyen dakikalarında etkili ataklarını gole çeviremeyince karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Al Khoor takımının iki golünü de Yohan Boli kaydetti.

Maç ile birlikte Burdur kampını tamamlayan Antalyaspor Antalya'ya geri döndü. Antalyaspor'un burada yapacağı 1 günlük tatilin ardından ikinci kamp dönemini geçirmek üzere Erzurum'a gideceği öğrenildi.

"Bu kampı çok iyi bitirdik"

Maçın ardından 11 günlük Burdur kampını ve hazırlık maçlarını değerlendiren Teknik Direktör Alex de Souza; "Burdur şehri bizi çok iyi karşıladı. Burada çok iyi bir yapı var. Elimizden gelen en iyi şekilde biz de burada çalıştık. Şimdi ikinci etapta Erzurum'da hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bu kampı çok iyi bitirdik. Buradan sonra daha Erzurum var. Bir haftadan fazla bir süre içerisinde de orada çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Burada iki maç oynadık. Erzurum'da da hazırlık maçlarımız olacak. Bu şekilde hazırlıklarımız devam edecek" dedi.

"En iyi futbolumuzu oynamaya çalışacağız"

Gazetecilerin yeni sezonda Antalyaspor'un oyun planının nasıl olacağı sorusunu da yanıtlayan Brezilyalı teknik adam; "Futbolda gol atan kazanıyor. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. En iyi futbolumuzu oynamaya çalışacağız" ifadesinde bulundu.

Kamp döneminde gençlerin ağırlıkta olduğunu ve takımın içinde gençlere yer verip vermeyeceği sorusu üzerine alt yapının her zaman bir takımı desteklediğini söyleyen Alex de Souza, "Kulübün altyapısının kulübe her zaman yardımı olmuştur. Tabii ki genç futbolcular da bize her zaman yardımcı oluyor. Ama biz mücadeleci bir takım kurmayı hedefliyoruz. Bu şekilde de çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - BURDUR