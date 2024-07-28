Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza Antrenmanda Gösterdiği Performansla Beğeni Topladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, antrenmanda gösterdiği performansla hem genç futbolcuları hem de taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olarak tarihe geçmişti. 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertlilerin formasıyla 344 maça çıkarak 172 gol atıp, 150 asist yapan Alex, iki kez gol kralı ve dört kez de asist kralı olmuştu. Alex kariyerine Antalyaspor teknik direktörü olarak devam ederken, antrenmanlarda yaptığı hareketlerle de adından söz ettiriyor.

Son antrenmanda Alex de Souza'nın attığı çalım, genç futbolcuları hayran bıraktı. Antalyaspor, antrenman görüntülerini sosyal medyada paylaşırken, görüntüler büyük beğeni topladı. Brezilyalı çalıştırıcı, hem tecrübelerini aktarıyor hem de saha içindeki yetenekleriyle futbolculara örnek oluyor. Antrenman sırasında attığı çalım, Alex de Souza'nın futbolculuk günlerini aratmadığını gösterdi.

Antalyaspor, resmi sosyal medya hesabından, 'Form geçici, Klas kalıcı' notuyla videoyu paylaştı. - ANTALYA