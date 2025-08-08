Antalyaspor, Taha Osman Özmert'i Ankara Demirspor'a Kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, 19 yaşındaki futbolcusu Taha Osman Özmert'i Nesine 2. Lig takımı Ankara Demirspor'a kiralama anlaşması imzaladı. Kulüp, futbolcuya yeni takımında başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Taha Osman Özmert'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ankara Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Taha Osman Özmert, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada görev almıştı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor