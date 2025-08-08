Antalyaspor, Taha Osman Özmert'i Ankara Demirspor'a Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, 19 yaşındaki oyuncusu Taha Osman Özmert'i Nesine 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Taha Osman Özmert'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ankara Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Taha Osman Özmert, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada görev almıştı.