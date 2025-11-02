Antalyaspor, Eyüpspor ile Deplasmanda Karşılaşacak
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Akdeniz temsilcisinde sakatlığı süren orta saha oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Hasan Yakub İlçin ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.
Son dört haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, İstanbul deplasmanında bu duruma son vermeyi hedefliyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor