Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak

AA - Oktay Özden - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Hakan Özmert, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından takımla idmanlara katılan Ufuk Akyol ile Sinan Gümüş'ün, Trabzonspor mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Ligin 16. haftasında 11 Aralık 2021'de Antalya Stadı'nda 2-1 mağlup ettiği bordo-mavili ekibin 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren kırmızı-beyazlılar, 12 haftadır mağlup olmuyor.

Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Akdeniz ekibi, Trabzon deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 51 puanla 8. sırada girdi.

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Karaoğlan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title