Antalyaspor, Süper Lig'de geçen sezon beklenen performansı gösteremedi

Antalyaspor, 27'nci sezonunu tamamladığı Süper Lig'de, 2022-2023'te istediği performansı sergileyemedi.

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2022-2023 sezonunda 11 galibiyet, 8 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı. 36 maçta 41 puan toplayan Akdeniz ekibi, ligi 13. sırada tamamladı.

Geride kalan sezonda sahasında daha iyi oynayan, deplasmanda ise kolay maç kazanamayan kırmızı-beyazlılar, puanının 27'sini sahasında oynadığı maçlarda kazandı. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 18 karşılaşmadan 3'ünü kazanabildi, 5'inden beraberlikle, 10'undan da mağlubiyet ayrıldı.

2022-2023 sezonunda rakip fileleri 46 kez sarsıp kalesinde 55 gol gören Akdeniz temsilcisi, gollerinin 31'ini iç saha karşılaşmalarında kaydetti. Antalyaspor'un hem iç sahada hem dış sahada yendiği iki takım Ümraniyespor (0-1/3-2) ile Fatih Karagümrük (4-2/0-1) oldu.

Kırmızı-beyazlıların 15 golüne imza atan ABD'li golcü Haji Wright, "takımın en skorer oyuncusu" unvanını aldı. Defansta görev yapan ve 34 maçta 2 bin 821 dakika süre alan Bünyamin Balcı, takımda "en vazgeçilmez", Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins de 10 sarı, 1 kırmızı kartla "en agresif" oyuncu oldu.

Geride kalan sezon, en iyi performansı gösterdiği bir önceki dönemin gerisinde kalan kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig geçmişinde oynadığı maçlar sonucunda ulaştığı puan, gol ve sıralama tablosu ise şöyle:

Sezon O G B M A Y P S 1982-1983 34 10 9 15 27 40 29 14 1983-1984 34 10 9 15 34 38 29 15 1984-1985 34 11 6 17 33 49 28 17 1986-1987 36 8 8 20 37 68 24 18 1994-1995 34 10 8 16 39 46 38 13 1995-1996 34 13 6 15 45 55 45 7 1996-1997 34 13 6 15 38 49 45 10 1997-1998 34 10 11 13 51 55 41 12 1998-1999 34 14 7 13 46 47 49 6 1999-2000 34 11 8 15 42 58 41 11 2000-2001 34 9 9 16 45 64 36 15 2001-2002 34 9 10 15 46 61 37 17 2006-2007 34 8 15 11 32 36 39 16 2008-2009 34 10 10 14 34 42 40 12 2009-2010 34 14 7 13 49 38 49 9 2010-2011 34 10 12 12 41 48 42 11 2011-2012 34 10 9 15 32 42 39 15 2012-2013 34 14 5 15 50 52 47 7 2013-2014 34 6 13 15 34 47 31 17 2015-2016 34 12 9 13 53 52 45 9 2016-2017 34 17 7 10 47 40 58 5 2017-2018 34 10 8 16 40 59 38 14 2018-2019 34 13 6 15 39 55 45 7 2019-2020 34 11 12 11 41 52 45 9 2020-2021 40 9 17 14 41 55 44 16 2021-2022 38 16 11 11 54 47 59 7 2022-2023 36 11 8 17 46 55 41 13 Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir. Spor Kaynak: AA / Oktay Özden Antalyaspor Akdeniz Futbol Spor Haberler Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.