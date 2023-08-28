Antalyaspor Süper Lig'de 2 golle 2 puan aldı
Antalyaspor, Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında attığı 2 golle hanesine 2 puan yazdırdı. 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Antalyaspor, 16. sırada yer alıyor. Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak olan Antalyaspor, galibiyet hedefliyor.
Antalyaspor, Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında attığı 2 golle hanesine 2 puan yazdırdı.
Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Antalyaspor, topladığı 2 puanla 16. sırada yer alıyor. Günü izinli geçiren kırmızı-beyazlılar, ligin 4. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Güney ekibi, dün tesislerindeki antrenmanda yenileme ve kuvvet çalışması yapmıştı.
Antalyaspor'un Konyaspor karşısındaki golünü Güray Vural, Sivasspor mücadelesindeki gülü ise Larsson kaydetmişti.
Bu 2 golle Antalya temsilcisi, 2 puan toplamayı başardı.
Antalyaspor, 2 Eylül Cumartesi günü Kayserispor, mücadelesinden galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. - ANTALYA